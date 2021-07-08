Горняк22: В Алтайском крае утонула восьмилетняя девочка

Девочка погибла 6 июля на пруду в Калманском районе Алтайского края.

Как сообщает региональный Следком , три несовершеннолетние девочки и мать одной из них отправились на пруд. На берегу дети нашли деревянный плот и решили испытать его в водоеме. На нем они отплыли на небольшое расстояние от берега и начали с него прыгать.

Плот не удержался на поверхности воды и перевернулся. А его пассажиры оказались в воде. Одна из девочек не смогла выбраться из воды и утонула. Её тело обнаружили только на следующий день. Ребёнку было восемь лет.

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено, обстоятельства гибели девочки устанавливают.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю напоминают жителям, что несмотря на жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности у водоемов. Не оставляйте детей, особенно вблизи воды.

фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Алтайская правда