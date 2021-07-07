Горняк22: Около 40% туристов хотят привиться от коронавируса перед отпуском

Турист Фото: pixabay.com

Согласно опросу, большинство респондентов будут путешествовать по России, а каждый четвертый планирует отдохнуть на черноморских курортах

Почти 40% российский туристов планируют привиться от коронавируса перед отпуском. Об этом стало известно из исследования супермаркета «Сравни.ру» и Райффайзенбанка, сообщает ТАСС.

По словам аналитиков, в ближайшие три месяца 60% россиян собираются отправиться в отпуск по России, только каждый пятый заявил, что хочет отдохнуть за границей. 40% опрошенных подчеркнули, что собираются вакцинироваться перед отпуском, а более 20% собираются купить страховку и проверить уровень антител.

Опрос также показал, что большинство россиян нейтрально или позитивно относятся к курортам, для посещения которых нужно сдать ПЦР-тест или привиться. Только четверть туристов заявили, что откажутся от посещения таких зон отдыха.

Аналитики отметили, что чаще всего российские туристы планируют потратить на отдых до 100 тысяч рублей. 13% готовы отдать 100-200 тысяч рублей и только 4% – более 200 тысяч рублей.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году спрос на страхование путешествий вырос почти в 40 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. По мнению экспертов, это связано с тем, что летом 2020 года власти закрыли границы страны, а российские регионы ввели ограничения на передвижения, связанные с коронавирусом.

Ранее «Толк» сообщал, что более 150 российских туристов изолировали на Кубе из-за коронавируса. Сейчас они сдают повторный и третий анализ на коронавирус.

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