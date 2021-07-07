Горняк22: В Барнауле мужчина забрался на здание бывшего моторного завода и зовёт Алёну

Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, как человек сидит на крыше производственного здания в Барнауле. На месте сейчас работают сотрудники полиции

Вечером 6 июля на здании бывшего моторного завода в Барнауле очевидцы заметили мужчину, который стоит на крыше и зовет девушку по имени Алёна. На месте уже работает полиция, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, причиной отчаянного поступка и стала девушка, которую зовет мужчина и винит её в происходящем.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

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ТОЛК