Горняк22: В Алтайском крае создадут 25 школ ухода за пожилыми людьми

Пенсионер. Старость Фото: Фото: pixabay

Всего в Алтайском крае начитывается 622 тыс. жителей старшего возраста, их доля ежегодно растет и в настоящее время составляет 28% от общей численности всех жителей региона

В Алтайском крае до 2025 года появится 25 школ ухода за пожилыми людьми и пункты проката средств для реабилитации. Об этом сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина на пресс-конференции 6 июля.

По ее словам, сейчас такие школы работают в двух городах и трех районах края. В этом году появится еще шесть таких учреждений в Барнауле, Павловском, Тальменском, Троицком, Топчихинском районах.

«В них мы будем обучать родственников правильному уходу за пожилыми людьми, выдать средства реабилитации и обучать ими пользоваться, учить правильно организовать жилое пространство пожилого человека», – сказала она.

В этом году на мероприятия по нацпроекту, в том числе создание таких школ, выделено почти 68 млн рублей. Всего до 2024 года регион получит 800 млн рублей на открытие таких школ, приобретение технических средств реабилитации, оплату труда сиделок, дополнительный штат соцработников, диспансеризацию и тд.

Оськина уточнила, что сейчас такие школы особенно актуальны, так как появляется больше тяжелых случаев после перенесенного коронавируса.

В 2020 году услугами школ проката и ухода уже воспользовались около 1 тыс. человек. Однако из-за пандемии число участников групп пришлось урезать.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске построят пункт дневного пребывания для пожилых и инвалидов.

ТОЛК