Горняк22: Рубцовский Отелло: ревнивого мужа будут судить за убийство

Житель Рубцовска предстанет перед судом за убийство соседа на почве ревности.

Следственный отдел Рубцовску завершил расследование уголовного дела по факту убийства, которое произошло в декабре 2020 года.

Как пишет СК по Алтайскому краю, трагедия произошла из-за ревности. Обвиняемый приревновал к соседу свою супругу. Как выяснилось, накануне убийства женщина выпивала с ним вместе спиртное.

Узнав об этом, ревнивец пришел в квартиру и зарезал мужчину. 55-летний пострадавший скончался на месте.

Но в ходе следствия обвиняемый отказался от дачи показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ. Она предусматривает, что гражданин не обязан свидетельствовать против себя самого.

Несмотря на это, следствием собраны достаточные доказательства. Теперь дело будет рассматривать суд.

Новости Рубцовска

Алтайская правда