Горняк22: Барнаулец перелез через забор и украл 12 коробок передач

В отдел полиции Барнаула обратился директор одного из магазина автозапчастей. Он рассказал, что с территории торгового учреждения пропали 12 коробок переключения передач для машин различных марок.

Выяснилось, что по соседству с организацией проживал 34-летний барнаулец. Он подметил, что имущество плохо охраняется — единственной защитой был небольшой забор. Поэтому он решил этим воспользоваться.

Мужчина попросил знакомого помочь перетащить агрегаты в грузовик. Друг приехал в назначенное время, злоумышленник перелез через забор, забрал коробки передач, их погрузили в машину и уехали.

Однако продать украденное вор не успел, так как был задержан. Все похищенное полицейские изъяли и вернули в магазин.

Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда