Горняк22: 9 человек погибли на алтайских дорогах за неделю

За прошедшую неделю в Алтайском крае произошло 65 ДТП. В авариях погибли 9 человек, в том числе один ребенок. А также получили травмы еще 94 человека, из них 18 несовершеннолетних.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, большая часть происшествий произошла из-за грубых нарушений правил дорожного движения водителями. Они не соблюдали очередность проезда, выезжали на встречную полосу, нарушали правила на пешеходном переходе и светофоре и так далее. Особую озабоченность вызывает пренебрежение средствами безопасности при перевозке пассажиров, отсутствие в автомобилях детских удерживающих устройств.

Так, 29 июня в Михайловском районе водитель не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу дороги. Произошло столкновение с другим автомобилемя, и в результате погиб водитель, женщина и подросток.

4 июля в Барнауле произошла трагедия на пешеходном переходе, которая унесла жизнь молодой женщины.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения неукоснительно следовать правилам безопасного поведения на дороге.

ДТП

Алтайская правда