Горняк22: В Алтайском крае осудили бывших полицейских за незаконную банковскую деятельность

На Алтае признали виновными участников преступной группы, которые занимались махинациями с деньгами: привлечением на счета фирм и обналичиванием. Среди них – полицейские.

По данным Следственного комитета Алтайского края, в 2014 году предприниматель организовал преступную группу для ведения незаконной банковской деятельности на территории региона. В нее входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С 2014 по 2016 годы члены банды совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации. Также они обналичивали денежные средства по просьбе юридических лиц. За такие финансовые услуги преступники получали плату в размере от 3% до 7% .

Всего за два года работы группы на подконтрольные расчётные счета поступило более 520 млн рублей. Заработок преступников составил более 25 млн рублей – это комиссия, которую клиенты заплатили «банкирам».

Следователи доказали вину предпринимателя – организатора группировки. Суд признал его виновным и приговорил к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также с него взыскана сумма преступного дохода в счёт государства.

Сотрудники полиции, которые состояли в группе, были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Суд признал их виновными в пособничестве и назначил наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы условно. У них отозвали специальные звания «подполковник» и «майор» полиции.

Остальные участники приговорены к 4 годам лишения свободы условно.

Алтайская правда