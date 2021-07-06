Горняк22: Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае 5 июля

Военная техника Фото: vesti22.tv

Речь идет об участке дороги от поселка Восточного, далее по трассе Р-256 «Чуйский тракт» и до села Озерки

Госавтоинспекция Алтайского края сообщила об ограничении движения транспорта на федеральной трассе «Чуйский тракт» в регионе в связи с плановым движением военных колонн.

5 июля временно ограничат движение для всех видов транспорта:

с 20.00 до 22.40 – на участке автодороги «поселок Восточный – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – село Озерки».

ГИБДД призвала участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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