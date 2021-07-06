ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле на месяц перекроют участок улицы Песчаной

Горняк22
10 часов Ago

Знак "Дорожные работы" Фото: pixabay.com

Ограничения вводят у строящегося жилого комплекса «Дмитровские горки» в связи с проведением работ по строительству тепловой сети

Участок улицы Песчаная перекроют в Барнауле на месяц. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Движение автомобильного транспорта будет закрыто по всей ширине проезжей части в районе здания № 180 (строящийся ЖК «Дмитровские горки») – с 08.00 10 июля до 22.00 10 августа.

Уточняется, что ограничения вводят в связи с проведением работ по строительству тепловой сети.

Участников дорожного движение просят по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее стало известно, что в Барнауле открыли проезд через пути на Красноармейском.

ТОЛК

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