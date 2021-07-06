Горняк22: Алтайский край работает на пределе возможностей по вакцинации

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

К 5 июля в Алтайском крае осталось около 30 тыс. доз вакцины против коронавируса. Регион готовится получить очередной транш препарата

На Алтае могут прививать от ковида около 7 тыс. человек в сутки и пока что это предельное количество, заявила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая на пресс-конференции 5 июля. По словам чиновницы, в регионе возник сверхспрос на иммунизацию, так, например, в мобильных комплексах принимают по 150-200 человек ежедневно.

Недостижимая планка

Ранее в минздраве заявляли, что на Алтае могут прививать до 15 тыс. человек в сутки и сетовали, что количество желающих сделать вакцину ощутимо меньше. Теперь, когда спрос на прививку от ковида вырос, планка в 15 тыс. оказалась недостижимой.

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«Когда мы находились на некоем плато в части заболеваемости ковидом, мы без вопросов могли делать 15 тыс.», – пояснила Белоцкая.

По ее словам сегодня ситуация иная: из-за резкого роста зараженных коронавирусом нагрузка на медиков опять выросла в разы, при том что количество медицинского персонала не увеличилось.

«Вы не должны забывать, что мы обязаны оказывать плановую помощь, мы работаем с заболевшими людьми, в том числе и ковидом. Организованы дополнительные бригады, которые обслуживают пациентов на дому, а это тоже дополнительное отвлечение сил. Это один и тот же человеческий ресурс. Мы не можем доктора разделить на два», – говорит чиновница.

Она заверила, что власти продолжат попытки нарастить темп вакцинации, но, возможно, за счет чего-то другого:

«Для этого мы должны жертвовать чем-то иным, отказаться от чего-то. От чего? Остановить плановую помощь? Остановить оказание помощи пациентом, кто болеет ковидом дома? Максимально все ресурсы будут задействованы в любом случае», – заверила Белоцкая.

Также ситуацию помогут исправить студенты старших курсов и ординаторы, которых будут привлекать для борьбы с пандемией. Чиновница заверила, что они в любом случае продолжат стремиться достичь максимальных планов по вакцинации:

«На сегодня до 7 тыс. прививок выполняется, но в том числе в последнюю неделю у нас немного неритмично шли поставки вакцины, я думаю, что на этой неделе мы выровняемся и будем идти иным шагом», – заявила Белоцкая.

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На понедельник, 5 июля, в регионе оставалось около 30 тыс. доз вакцины, сообщила замминистра «Толку». В ближайшие пять дней край ожидает еще 38 тыс. доз.

«Ситуацию по темпам вакцинации в регионах федеральный минздрав отслеживает в ежечасном режиме, исходя из этого перераспределяет вакцины. На всех площадках у нас сегодня вакцина есть», – пояснила Наталья Белоцкая.

Как пояснила главный внештатный эпидемиолог краевого минздрава Ирина Переладова, Москва дает вакцину Алтаю «по реализации».

«Если мы сможем реализовать все за три дня, значит мы получим вакцину раньше и большего объема. По среднесуточным прогнозам мы всю рабочую неделю отработаем спокойно. Сегодня остаток вакцины составляет в пределах рабочей недели», – заверила Переладова.

Больше пунктов не будет

В Алтайском крае работает 94 пункта вакцинации: из них 83 пункта находятся в государственных медорганизациях, в некоторых открыто по два-три кабинета, также кабинет открыт в железнодорожной больнице и двух федеральных учреждениях здравоохранения (медсанчасть УВД и медсанчасть медико-биологического агентства в Яровом).

«Мы открыли прививочные кабинеты в Диагностическом центре в Бийске, и в краевой клинической больнице», – добавила Наталья Белоцкая.

По ее словам сегодня в каждой поликлинике есть возможность вакцинироваться и каждое медучреждение пытается подстроиться под ситуацию. Прививочные кабинеты и мобильные пункты вакцинации работают с 8.00 до 20.00.

«Но наш ресурс не бесконечен. Мы делаем ровно столько, сколько можем сделать на сегодня. У нас всего 28 мобильных комплексов, все они задействованы на вакцинацию, дополнительно мы привлечь не можем», – рассказала Белоцкая.

Однако есть вариант привлечь в Барнаул мобильные пункты из тех районов края, где привилось большинство жителей.

«В Ельцовском районе более 50% населения уже вакцинировали и есть возможность привлечь этот мобильный комплекс в Барнаул, чтобы развернуть дополнительный пункт», – объяснила замминистра.

Всего за все время прививочной кампании в край поступило более 420 тыс. доз вакцины. По данным оперативного штаба региона, на утро 5 июля прививается 359 487 человек. Из них 93 332 человека получили первую прививку; 266 155 человек полностью привиты (получили две прививки).

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