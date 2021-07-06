ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Жара до +36 градусов и спасительный дождь ожидаются 6 июля в Алтайском крае

Горняк22
10 часов Ago

Цветы. Лето. Жара Фото: Анна Меньшикова

В регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур. Ожидается, что раскаленным солнце будет уже не более суток

Днем 6 июля температура воздуха в Алтайском крае составит +31…+36 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, а местами по северо-западным районам возможен сильный дождь и град. Юго-западный ветер в течение дня сменится северо-западным, при грозе шквалы достигнут 17-22 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник ожидается +32…+34 градуса. В конце дня – дождь, гроза, возможно выпадение града. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, при грозе – порывы до 14 м/с.

ТОЛК

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