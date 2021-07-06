Горняк22: Аграфена Купальница: в какие приметы верили люди 6 июля

Радуга Фото: pixabay.com

Дождь сулит солнце, а радуга — сырость: в какие приметы верили крестьяне 6 июля в день, который называли Аграфена Купальница

6 июля в народе называли Аграфена Купальница, а православные почитали в это день Владимирскую икону Божией Матери и мученицу Агриппину, которая жила в III веке и умерла за веру – ее обезглавили.

Как указывает сайт Vsyamagik.ru, Аграфена Купальница, праздники Ивана Купалы и Петров день (12 июля) сливались у крестьян в одно большое гуляние. В это время старались не заниматься тяжелой работой, активно ходили друг к другу в гости, устраивали гулянья и проводили застолья. Люди варили кашу из толченого ячменя, которой угощали нищих, заготавливали веники для бани и собирали целебные травы.

Народные приметы на 6 июля:

Если 6 июля идет дождь, то через пять дней погода будет солнечной. Если соловей в этот день не поет – скоро поспеет ячмень. После дождя радуга на небе держится долго – жди сырой погоды. Муравьи спрятались днем в муравейник – к непогоде.

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