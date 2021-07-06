Горняк22: Застройщик Барнаула рассказал о планах на многоэтажки вместо частных домов Горы

Строящийся дом на ул. Аванесова, 44. Фото: altayrealt.ru

В компании «Регионстрой» прокомментировали перспективу выкупа частного сектора на Горе под многоэтажки, когда жители начали возмущаться

В компании «Регионстрой» готовят проект планировки и межевания на участок на Горе в Барнауле. Однако ее руководство заявило «Толку», что конкретных планов на землю нет. В ближайший год или даже два сформировать землю под новое строительство не удастся.

Застройщик подготовил проект планировки и межевания квартала в границах улиц Фомина, Тачалова, переулков Карева и Пожарного. В городском комитете по строительству принимали пожелания по содержанию проекта, сказано на официальном сайте мэрии. Сейчас документ проверяют на соответствие нормативам градостроительного проектирования, программам комплексного освоения и другим документам, которые регламентируют строительство в Барнауле. Работа продлится ориентировочно до конца июля 2021 года.

Главный инженер «Регионстроя» Евгений Головачев заявил «Толку», что работа инициировано, потому что к застройщику обращаются жители этой части города с предложением выкупить их землю для дальнейшего строительства. Кроме того, несколько крупных участков – до 1 га – предлагают приобрести риэлторы, которые занимаются расселением.

«На данный момент у нас нет земли для нового строительства, но мы хотим быть готовы к тому, что такие участки могут появиться», – уточнил Головачев.

Между тем не все жители, чьи дома попадают в проект планировки территории на Горе рады перспективе расселения. Жительница переулка Сычева Ольга заявила ИД «Алтапресс»:

«Я против застройки этой территории. Здесь родились мои мама и ребенок. Это наша земля».

Она уверена, что ее позицию разделяют как минимум половина жителей ее улицы. Для части из них важно, что этот район благоустроен и при этом остается возможность проживать в своем доме и иметь усадьбу. В случае, если застройщику утвердят проект, жители Горы готовы присоединиться к барнаульцам, протестующим против смены назначения их земли с зоны малоэтажного строительства (Ж4) на зону многоэтажного строительства (Ж1).

Что такое проект планировки?

Проект планировки и межевания – документ, который описывает, какая застройка допустима на данном участке. В нем учитывается плотность будущего населения, высотность и объем новых жилых домов, размещение социальных объектов (школ, садом, магазинов, поликлиник) для их обслуживания, а также зон озеленения и парковок.

02 июля, 10:33

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Проект принимается и оценивается комитетом по строительству, проходит градостроительный совет. Однако он – не догма, а ориентир для будущего строительства. Это значит, что инвестор может выкупить интересующий его участок и через официальную процедуру внести изменение в проект планировки.

Кроме того, проект планировки не предусматривает обязательства для разработчика на выкуп земельных участков и будущее строительство. Участки могут осваивать любые инвесторы.

В 2021 году в Барнауле инициировали подготовку нескольких проектов планировки. Работа идет за счет застройщиков, которые планирует работать на отдельных участках. Например, разработкой такого документа займется архитектор Алексей Квасов для компании «Союз» Владимира Отмашкина. Это необходимо, чтобы «посадить» высотный жилой комплекс за «Сити-Центром». По заданию в границах улиц Анатолия и Партизанская, пер. Циолковского и Ядринцева (8 га) предстоит найти еще и место для школы.

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