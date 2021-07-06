ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Бийске во время пожара на предприятии обрушилась кровля цеха

Горняк22
10 часов Ago

В Бийске произошел крупный пожар внутри здания производственного назначения. Огонь прошелся по площади свыше 2500 кв. метров.

Пожар произошел по улице Лесной, 25. Сообщение о происшествии поступило с опозданием, поэтому на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля цеха горела открытым огнем. Также она уже частично обрушилась.

Площадь возгорания составила свыше 2500 кв. метров. Из опасной зоны была эвакуирована техника. Люди успели покинуть здание самостоятельно, поэтому пострадавших не было.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на месте происшествия работали 49 человек и 20 единиц техники, а также 5 звеньев газодымозащитной службы.

Причины произошедшего выясняются.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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