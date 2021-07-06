Горняк22: В Барнауле произошел пожар на крыше производственного здания

Накануне в Барнауле поступило сообщение о возгорании в производственном здании по проспекту Космонавтов. Пожарным оперативно удалось предотвратить распространения огня на крышу здания.

Выяснилось, что загорелся световой фонарь, поэтому возникла угроза распространения огня по кровле здания. Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение. Огонь прошелся по площади 80 кв м.

Как информирует ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для тушения был задействован коленчатый подъёмник и проложена магистральная линия для подачи воды, а также привлекалось звено газодымозащитников. Пострадавших нет.

Барнаул | Пожар

Алтайская правда