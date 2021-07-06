Горняк22: В Алтайском крае мнимые риелторы обманули 162 человека

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение в отношении 18 человек. Под предлогом аренды помещений члены банды обманным путем похитили более 700 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Алтайского края, в 2015–2018 годах обвиняемые организовали фиктивные агентства недвижимости и предлагали людям взять в аренду квартиры. Объявления о несуществующем жилье мошенники размещали в сети Интернет.

После заключения договора, обманутые арендаторы передавали деньги в качестве первого взноса якобы собственникам квартир. На самом деле, сдаваемых помещений не существовало. За все время от рук мошенников пострадали 162 человека.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Барнаул

Алтайская правда