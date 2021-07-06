ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Искал попутчика и потерял деньги: у барнаульца похитили средства с карты

Горняк22
10 часов Ago

Житель Барнаула был обманут водителем популярного сервиса  поиска попутчиков.

Пострадавший решил воспользоваться им для поездки по маршруту Новосибирск-Барнаул. Но стал жертвой мошенников.

Мужчина нашел подходящий вариант для поездки – водителя Наталью. Решил связаться с ней для уточнения деталей. Наталья заявила, что поездка с ней стоит 660 рублей и ее нужно оплатить сразу.

Потерпевший согласился, а водитель отправила ему ссылку для оплаты. Для перечисления денег он ввёл данные своей банковской карты. После этого вся сумма – около 6 тысяч рублей – с неё исчезла. А связаться с «Натальей» мужчина уже не смог.

Правоохранители возбудили  уголовное дело по статье  «Кража, совершенная с банковского счёта».

ГУ МВД по Алтайскому краю рекомендует оплачивать услуги онлайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях. Обращайте внимание на URL-адрес страницы: если он содержит ошибки и неуместные слова или расположен в странной доменной зоне, то велика вероятность, что это дело рук мошенников.

 

Барнаул 

Алтайская правда

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