Горняк22: В Алтайском крае за минувшую неделю утонуло 5 человек

О пяти смертельных случаях на водоемах рассказали в алтайском краевом управлении МЧС.

Купальный сезон открыт, лето в самом разгаре. А это значит, что сейчас всем нужна бдительность. По предварительны данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, только за прошедшую неделю несчастные случаи с летальным исходом на акваториях произошли в сёлах Лебяжье, Курск, Вылково, Маралиха, Власиха. Все эти трагичные происшествия зарегистрированы на несанкционированных пляжах.

Поэтому МЧС настоятельно советует всем отдыхающим соблюдать меры предосторожности:

Не следует отплывать далеко от берега

Не входите в воду уставшим или слишком разгоряченным

Не ныряйте с головой в незнакомых местах, сначала обследуйте дно

Входите в воду медленно и осторожно

Не плавайте в одиночестве, будьте на виду у людей

Не устраивайте в воде игр, не хватайте друг друга за руки и ноги, во время таких игр можно нечаянно вдохнуть вместо воздуха воду и потерять сознание

Не подавайте ложных сигналов бедствия

Не паникуйте на воде, чтобы не произошло, сохраняйте спокойствие и следите за дыханием.

Не заходите в воду нетрезвом виде –это может привести к трагедии

Обеспечьте постоянный контроль за детьми

Алтайская правда