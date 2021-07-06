ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае за минувшую неделю утонуло 5 человек

Горняк22
10 часов Ago

О пяти смертельных случаях на водоемах рассказали в алтайском краевом управлении МЧС.

Купальный сезон открыт, лето в самом разгаре. А это значит, что сейчас всем нужна бдительность. По предварительны данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, только за прошедшую неделю несчастные случаи с летальным исходом на акваториях произошли в сёлах Лебяжье, Курск, Вылково, Маралиха, Власиха. Все эти трагичные происшествия зарегистрированы на несанкционированных пляжах.

Поэтому МЧС настоятельно советует всем отдыхающим соблюдать меры предосторожности:

  • Не следует отплывать далеко от берега
  • Не входите в воду уставшим или слишком разгоряченным
  • Не ныряйте с головой в незнакомых местах, сначала обследуйте дно
  • Входите в воду медленно и осторожно
  • Не плавайте в одиночестве, будьте на виду у людей
  • Не устраивайте в воде игр, не хватайте друг друга за руки и ноги, во время таких игр можно нечаянно вдохнуть вместо воздуха воду и потерять сознание
  • Не подавайте ложных сигналов бедствия
  • Не паникуйте на воде, чтобы не произошло, сохраняйте спокойствие и следите за дыханием.
  • Не заходите в воду нетрезвом виде –это  может привести к трагедии
  • Обеспечьте постоянный контроль за детьми

Алтайская правда

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