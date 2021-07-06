Горняк22: В Алтайском крае за минувшую неделю утонуло 5 человек
О пяти смертельных случаях на водоемах рассказали в алтайском краевом управлении МЧС.
Купальный сезон открыт, лето в самом разгаре. А это значит, что сейчас всем нужна бдительность. По предварительны данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, только за прошедшую неделю несчастные случаи с летальным исходом на акваториях произошли в сёлах Лебяжье, Курск, Вылково, Маралиха, Власиха. Все эти трагичные происшествия зарегистрированы на несанкционированных пляжах.
Поэтому МЧС настоятельно советует всем отдыхающим соблюдать меры предосторожности:
- Не следует отплывать далеко от берега
- Не входите в воду уставшим или слишком разгоряченным
- Не ныряйте с головой в незнакомых местах, сначала обследуйте дно
- Входите в воду медленно и осторожно
- Не плавайте в одиночестве, будьте на виду у людей
- Не устраивайте в воде игр, не хватайте друг друга за руки и ноги, во время таких игр можно нечаянно вдохнуть вместо воздуха воду и потерять сознание
- Не подавайте ложных сигналов бедствия
- Не паникуйте на воде, чтобы не произошло, сохраняйте спокойствие и следите за дыханием.
- Не заходите в воду нетрезвом виде –это может привести к трагедии
- Обеспечьте постоянный контроль за детьми