Горняк22: Резкий рост числа тяжелобольных COVID-19 произошел за сутки в Алтайском крае

Больница, госпиталь Фото: Анна Меньшикова

Ковидная статистика в регионе показывает рост по показателям заболеваемости коронавирусной инфекции на фоне третьей волны

В Алтайском крае за сутки резко выросло число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. Это следует из данных регионального штаба на 4 июля.

Если днем ранее тяжелобольных было 377, то за последние 24 часа их стало на 39 больше – 416 (рост за сутки на 10%).

При этом увеличилось и количество подключенных к аппаратам ИВЛ – до 164 (было 155).

Общее число госпитализированных в ковидные госпитали выросло почти на 200 человек – до 2990 человек (сутками ранее было 2791).

ТОЛК