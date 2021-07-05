Горняк22: Житель Бийска хотел купить мойку, но попался на уловки мошенника

Полицейские Бийска устанавливают личность мошенника, который обманул местного жителя. Мужчина перечислил за якобы продаваемую технику свыше 30 тыс. рублей, но так и не дождался заказа.

43-летний риелтор из Бийска захотел приобрести мойку высокого давления. Он стал искать подходящий вариант в Интернете, и на одном из сайтов нашел технику, которая его устроила.

Владелец оказался очень общительным: рассказал все подробности, скинул фотографии. Но была одна трудность – мойка находилась в Ржеве. Владелец не хотел и слышать о предоплате и запросил всю сумму сразу.

Бийчанин пошел ему навстречу и перевел почти 30 тысяч рублей. Но так и не дождался заказа и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Новости Бийска

Алтайская правда