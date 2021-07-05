ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле автомобиль насмерть сбил женщину

Горняк22
18 часов Ago

4 июня рано утром в Барнауле водитель на легковом автомобиле сбил женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дорожное происшествие произошло около 4 утра  на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. 20-летний водитель, который был за рулем  автомобиля Toyota Corona Premio, совершил наезд на 32-летнюю женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации ОГИБДД Барнаула, пострадавшая скончалась от полученных телесных повреждений на месте происшествия

По данному факту проводится проверка.

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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