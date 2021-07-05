Горняк22: В Барнауле автомобиль насмерть сбил женщину

4 июня рано утром в Барнауле водитель на легковом автомобиле сбил женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дорожное происшествие произошло около 4 утра на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. 20-летний водитель, который был за рулем автомобиля Toyota Corona Premio, совершил наезд на 32-летнюю женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации ОГИБДД Барнаула, пострадавшая скончалась от полученных телесных повреждений на месте происшествия

По данному факту проводится проверка.

Барнаул | ДТП

Алтайская правда