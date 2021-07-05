Горняк22: Пожар в Бийске и ещё 19 – какова ситуация с возгораниями в Алтайском крае
За минувшие сутки в Алтайском крае потушено 20 техногенных пожаров. Помимо производственного цеха в Бийске, горели жилые дома в Третьяковском и Первомайском районах, пять бань в различных районах края, включая Барнаул, и ещё ряд объектов.
По данным регионального ГУ МЧС, на борьбу с огнём был привлечен 161 человек личного состава противопожарной службы, задействовано 52 единицы техники.
Кроме того, спасатели шесть раз выезжали на места ДТП.