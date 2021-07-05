Горняк22: ГИБДД ведёт проверку по факту гибели пешехода в Барнауле

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП на улице Попова, 96 в Барнауле, в котором погиб пешеход.

Предварительно установлено, что 20-летний водитель «Тойоты Короллы Премио» насмерть сбил 32-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Госавтоинспекции города Барнаула обращается к водителям с убедительной просьбой при приближении к пешеходным переходам заранее снижать скорость, чтобы иметь возможность предотвратить возможное ДТП, всегда быть готовыми к появлению пешеходов. Пешеходам прежде чем переходить проезжую часть убеждаться в безопасности перехода, а также что все автомобили остановились и уступают им дорогу! Берегите себя и своих близких!», — гласит текст призыва, опубликованного на официальной странице ведомства в Instagram.