Горняк22: Жители Первомайского района решили подвести под статью односельчанина

«Не рой другому яму, сам в нее попадешь» – гласит русская пословица. Но, видимо, не вспомнили о ней два жителя Первомайского района, когда решили подвести под статью односельчанина. А зря. Теперь сами получили по сроку, причем один из подельников отправится в колонию строгого режима.

Чего-то братец заходил

Вечер 6 августа для супружеской пары из села Бобровка Первомайского района внезапно перестал быть обычным. Александр, глава семейства, спокойно ремонтировал забор, когда увидел брата жены Евгения, который зашел на территорию усадьбы. Женщина в этот момент что-то делала в палисаднике, муж попросил ее проверить, зачем явился родственник. С недавнего времени между ними были напряженные отношения.

Сельчанка увидела, что Евгений зашел в баню с каким-то кустом в руках, а вышел уже без него. Заметив сестру, он буркнул на ходу, что торопится и зайдет попозже. У ворот его ждал приятель Руслан М. на автомобиле.

Все это показалось женщине странным, и она позвала мужа, чтобы проверить, чего понадобилось брату в их бане. Там увидели куст конопли. Сразу забрали растение и выбросили на соседний заброшенный участок. Но на этом приключения не закончились. Вскоре приехали полицейские, стали спрашивать, не хранят ли супруги какие-нибудь наркотики. Те и рассказали о событиях вечера, показали, где лежит «дурман-трава».

Теперь пришла очередь родственника объясняться по поводу криминального куста.

Делать было нечего

Как выяснилось, идея навредить родственнику возникла у Евгения Т. и его приятеля Руслана М. во время застолья с горячительными напитками. В ходе душевной беседы, мужчины сошлись во мнении, что Александр чересчур зазнался и вообще много себе позволяет. Руслан вспомнил, что накануне косил на своей улице траву, в том числе и коноплю. Договорились, что подбросят растение «зарвавшемуся» свояку Евгения, а потом сообщат в полицию о том, что мужчина хранит наркотики.

За осуществление плана взялись немедленно. Чтобы все получилось по-быстрому, даже вызвали такси. Сначала доехали до усадьбы Руслана, где лежала скошенная «дурман-трава», забрали ее, положив в багажник автомобиля. Ну а потом завезли «зловредному» Александру. Вернувшись, радостно продолжили «банкет». Евгений не забыл позвонить участковому и сообщить о «преступлении»…

Видимо, он совсем не ожидал, что все усилия его и приятеля обернутся проблемами для них самих… Но уголовное дело было возбуждено против обоих по статье 228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконные приобретение, перевозку, хранение без цели сбыта части растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.

И принудительное лечение

Когда дело дошло до суда, Евгений Т. вину в преступлении полностью признал. Отрицал только, что предварительно договаривался с приятелем. Мол, идея возникла спонтанно. Руслан рассказывал все в подробностях, но при этом преуменьшал свою роль в преступлении. По его версии получалось, что практически все сделал его друг, а сам Руслан только присутствовал. Но таксист заявил, что траву в багажник складывал все-таки этот пассажир.

Родственники в суде также стали утверждать, что вовсе не Евгений занес растение в их баню, а какой-то незнакомец.

Но суд, выслушав высказывания и фигурантов, и свидетелей, отмел попытки выдать желаемое за действительное. Евгений Т. в итоге был приговорен к трем годам условно. Также суд обязал его пройти лечение у психиатра-нарколога. Экспертиза показала, что мужчина страдает от алкоголизма средней стадии. А вот Руслан М. получил 3 года 4 месяца колонии строгого режима. Здесь сыграло свою роль то, что ранее мужчина уже отбывал наказание в колонии – за избиение человека. И теперь суд учел особо опасный рецидив.

Как рассказала «АП» прокурор апелляционного отдела прокуратуры края Татьяна Ульянова, Руслан М. написал жалобу на приговор, просил его отменить и направить дело на новое рассмотрение. Приводил такие аргументы: с местным участковым у него сложились неприязненные отношения, таксист рассказал не так, как все было на самом деле, адвокат его плохо защищал… И все это, мол, повиляло на мнение суда, который вынес несправедливый приговор.

В итоге жалоба Руслана М. была рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Первомайский район

Алтайская правда