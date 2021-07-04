Горняк22: В Алтайском крае открыли 55 официальных пляжей. Список

Пляж Фото: https://www.instagram.com/administratsiiapavlovskogo/

Сотрудники МЧС просят соблюдать все требования безопасности при купании и выбирать только официально разрешенные места

МЧС в Алтайском крае допустило к работе 55 пляжей, которые отвечают требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Так, в регионе можно искупаться в следующих местах:

Пляж «Городской» (Барнаул, ул. Правобережный тракт, 10, остров «Помазкин», протока р. Обь)

Пляж «В парке» (Барнаул, ул. Ленинградская, 7)

Пляж «Парк-отель Чайка» (Барнаул, ул. Пионерская Долина, 4)

Пляж «Планета КУ» (Барнаул, ул. Байкальская, 47)

Пляж «Бонус 21», (Барнаул, ул. Г. Исакова, 149 а)

Пляж «Планета и человек» (Барнаул, ул. Шоссе Ленточный бор, 24а)

Пляж «Зеленый клин»(Бийск)

«Квартал АБ»(Бийск)

«Городской пляж» на реке Чумыш (Заринск)

Пляж «Нагорный» (Нагорный пруд, Змеиногорск)

Пляж на озере Тёплый ключ (Славгород)

Пляжи «Причал-22», «Причал-42», «Причал-55» и «Причал – 55/2» (Яровое)

Пляж на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»(Алтайский район)

Пляжи «Здравница Ая», «Берёзка» и «Дикий Берег»(озеро Ая)

Пляжи «Парк Холмогорье. Пляж-1», «Парк Холмогорье. Пляж-2″(Алтайский район)

Пляж детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» на озере Лена (с. Баево).

Пляж «Катунский острог» (Смоленские карьеры, Бийский район).

Пляж на озере Центральное (р.п. Благовещенка).

Два пляжа на озере Кучукское рекреационно-туристического комплекса «Кучук-Алтай»(Благовещенский район)

Пляж «Волна» (юго-восточный берег озера Песчаное, село Старопесчаное Бурлинского района).

Пляж детского оздоровительного лагеря «Волна» на озере Бычье (Волчихинский район).

Пляж базы отдыха «Заимка» (Егорьевский район)

Пляжи детских оздоровительных лагерей «Золотая рыбка», «им. Титова», «Салют» в селе Новоегорьевское

Пляж базы отдыха «Чистый лог» в селе Петухов Лог(Егорьевский район)

Пляж «Изумруд» и пляж детского оздоровительного лагеря «Спутник» на озере Кормовище (с. Светлое Завьялового района)

Пляж «Импульс» на озере Горичка (Завьяловский район)

Пляж «Золотой»(с. Пещерки Залесовского района)

Пляжи на базах отдыха «Золотая рыбка», «Эдельвейс», «Изумрудный берег», «Колываныч», «Золотые пески», «Саввушка», пляж санатория «Лазурный», пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» и пляжи туристических стоянок «Солнечный берег», «Ласковый прибой»(Змеиногорский район)

Пляж туркомплекса «Бухта удачи» (восточный берег озера Шекулдук, с Новопетровка Кулундинского района).

Пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала» и пляж туристической стоянки «Мечта» на озере Белое ( п. 8 Марта Курьинского района)

Пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Большое Островное (с. Мамонтово).

Пляж «Быть добру» на озере Горьком (с. Мельниково Новичихинского района)

Пляж «Солнечный» (ул. Кольцевая, 1, с. Солнечное Первомайского района)

Пляж базы отдыха «Гуселетовские плесы» на озере Горькое (Романовский район).

Пляже детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Разлив ( с.Тюменцево)

Ранее сообщалось, что в Барнауле 3 июля откроют пляж на острове Помазкине.

ТОЛК