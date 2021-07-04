ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае открыли 55 официальных пляжей. Список

Горняк22
9 часов Ago

Пляж Фото: https://www.instagram.com/administratsiiapavlovskogo/

Сотрудники МЧС просят соблюдать все требования безопасности при купании и выбирать только официально разрешенные места

МЧС в Алтайском крае допустило к работе 55 пляжей, которые отвечают требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Так, в регионе можно искупаться в следующих местах:

  • Пляж «Городской» (Барнаул, ул. Правобережный тракт, 10, остров «Помазкин», протока р. Обь)
  • Пляж «В парке» (Барнаул, ул. Ленинградская, 7)
  • Пляж «Парк-отель Чайка» (Барнаул, ул. Пионерская Долина, 4)
  • Пляж «Планета КУ» (Барнаул, ул. Байкальская, 47)
  • Пляж «Бонус 21», (Барнаул, ул. Г. Исакова, 149 а)
  • Пляж «Планета и человек» (Барнаул, ул. Шоссе Ленточный бор, 24а)
  • Пляж «Зеленый клин»(Бийск)
  • «Квартал АБ»(Бийск)
  • «Городской пляж» на реке Чумыш (Заринск)
  • Пляж «Нагорный» (Нагорный пруд, Змеиногорск)
  • Пляж на озере Тёплый ключ (Славгород)
  • Пляжи «Причал-22», «Причал-42», «Причал-55» и «Причал – 55/2» (Яровое)
  • Пляж на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»(Алтайский район)
  • Пляжи «Здравница Ая», «Берёзка» и «Дикий Берег»(озеро Ая)
  • Пляжи «Парк Холмогорье. Пляж-1», «Парк Холмогорье. Пляж-2″(Алтайский район)
  • Пляж детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» на озере Лена (с. Баево).
  • Пляж «Катунский острог» (Смоленские карьеры, Бийский район).
  • Пляж на озере Центральное (р.п. Благовещенка).
  • Два пляжа на озере Кучукское рекреационно-туристического комплекса «Кучук-Алтай»(Благовещенский район)
  • Пляж «Волна» (юго-восточный берег озера Песчаное, село Старопесчаное Бурлинского района).
  • Пляж детского оздоровительного лагеря «Волна» на озере Бычье (Волчихинский район).
  • Пляж базы отдыха «Заимка» (Егорьевский район)
  • Пляжи детских оздоровительных лагерей «Золотая рыбка», «им. Титова», «Салют» в селе Новоегорьевское
  • Пляж базы отдыха «Чистый лог» в селе Петухов Лог(Егорьевский район)
  • Пляж «Изумруд» и пляж детского оздоровительного лагеря «Спутник» на озере Кормовище (с. Светлое Завьялового района)
  • Пляж «Импульс» на озере Горичка (Завьяловский район)
  • Пляж «Золотой»(с. Пещерки Залесовского района)
  • Пляжи на базах отдыха «Золотая рыбка», «Эдельвейс», «Изумрудный берег», «Колываныч», «Золотые пески», «Саввушка», пляж санатория «Лазурный», пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» и пляжи туристических стоянок «Солнечный берег», «Ласковый прибой»(Змеиногорский район)
  • Пляж туркомплекса «Бухта удачи» (восточный берег озера Шекулдук, с Новопетровка Кулундинского района).
  • Пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала» и пляж туристической стоянки «Мечта» на озере Белое ( п. 8 Марта Курьинского района)
  • Пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Большое Островное (с. Мамонтово).
  • Пляж «Быть добру» на озере Горьком (с. Мельниково Новичихинского района)
  • Пляж «Солнечный» (ул. Кольцевая, 1, с. Солнечное Первомайского района)
  • Пляж базы отдыха «Гуселетовские плесы» на озере Горькое (Романовский район).
  • Пляже детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Разлив ( с.Тюменцево)

Ранее сообщалось, что в Барнауле 3 июля откроют пляж на острове Помазкине.

ТОЛК

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