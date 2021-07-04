Горняк22: Россиян лишили люксового шампанского Moet и украинских макарон

Шампанское. Бокал Фото: Pixabay

Теперь россияне не смогут найти на полках магазинов любимые шампанское и напитки. Однако эти ограничения могут быть временными

В России приостановили отгрузки шампанского Moet из-за принятого Совфедом закона о винодельческой продукции, сообщает «Коммерсант».

Так, документ конкретизирует некоторые положения и нормы, согласно которым компании придется сертифицировать вино как «игристое», а не шампанское. Для этого необходимо будет провести повторную сертификацию и изменить маркировку.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень товаров, которые запрещено завозить с Украины. В их числе мороженое, минеральная вода, газированные сладкие напитки, готовые супы и бульоны, заготовки для их приготовления, отдельные виды лесоматериалов и упаковочной тары, пишет «Российская газета».

Также в Россию больше не будут завозить такие продукты как ячмень, пальмовое масло и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн и менее, готовых или консервированных мясных продуктов и ракообразных, макаронных изделий, попкорна, томатного кетчупа и томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

Ограничения вводятся с 2018 года во исполнение указа президента об экономических мерах из-за недружественных действий со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что правительство отложило обязательную маркировку фотокамер и духов.

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