Горняк22: Почти 12 тыс. человек сдали ЕГЭ в Алтайском крае

ЕГЭ Фото: телеканал "Толк"

Алтайские выпускники сдали Единый государственный экзамен. В этом году, несмотря на продолжение пандемии, он проходит в стандартном режиме

В Алтайском крае завершился основной период сдачи ЕГЭ. В нем приняли участие почти 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, если сравнить с 2019 годом (в 2020 году сдавали экзамен в особых условиях), то по многим предметам выпускники улучшили свои результаты: по русскому языку, по обществознанию, по истории и по точным наукам.

При этом нарушений было выявлено не много. Если ученик был удален с экзамена или не сдал экзамен, то на пересдачу в этом году он не имеет права.

В этом году впервые за несколько лет учащиеся барнаульских школ получили максимальные результаты экзамена по биологии и физике. Ранее такие баллы были отмечены в 2015 году.

Те, кто не смогу сдать экзамен по уважительной причине, смогут сделать это позже – с 12 по 14 июля. Резервным днем по всем учебным предметам определили 17 июля. Они также успеют подать документы в вузы.

Ранее минобр Алтайского края сообщил о завершении основного периода сдачи ЕГЭ –последний экзамен по информатике прошел 24 и 25 июня. Он впервые проводился в компьютерной форме, его сдавали более 1400 школьников.

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