Горняк22: 356 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

Четверть взрослых жителей от запланированного полностью вакцинировали в Алтайском крае от коронавируса. По данным на 3 июля, уже 265тыс. 515 человек получили две прививки.

Еще 90 тыс. 832 человек поставили первый компонент. Итого речь идет о 356 тыс. 347 жителей, которых охватила иммунизационная кампания против ковида.

Всего прививочная кампания против ковида должна охватить порядка 1,1 млн взрослых жителей. На территории региона зарегистрировано порядка 2,3 млн человек.

Пока в Алтайский край для медицинских организаций поступило 381 тыс. 731 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции. Она предназначена для иммунизации населения старше 18 лет.

Алтайская правда