Горняк22: Рано утром в Барнауле иномарка разнесла остановку

В 5 утра в Барнауле произошло ДТП на улице Энтузиастов около дома № 20А – иномарка съехала с дороги и врезалась в остановку. Выяснилось, что у виновника ДТП не было прав управления и он отказался пройти освидетельствование на алкогольное опьянение.

37-летний водитель на автомобиле Toyota Carina совершил неудачный маневр и съехал с дороги. В результате он влетел в остановку общественного транспорта. Благо было раннее время и на ней не было народа, поэтому никто не пострадал. Однако сам остановочный павильон оказался разрушенным.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия.

Предварительно установлено, что водитель не был вписан в полис ОСАГО, не имеет прав управления автомобилем, а также он отказался проходить освидетельствование на алкогольное опьянение.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль доставлен на штрафстоянку, а виновник ДТП — в полицию для дальнейшего разбирательства.

ОГИБДД Барнаула призывает жителей города соблюдать правила ДТП, не подвергать опасности свою жизнь, быть предельно внимательными на дороге.

Видео: сообщество «Инцидент Барнаул»

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Алтайская правда