Горняк22: Уголовное дело о хищении денег из бюджета рассмотрит суд в Алтайском крае

В Косихинском районе направлено в суд уголовное дело о хищении денег из бюджета.

Как рассказала «АП» помощник прокурора края Мария Антошкина, бывшая теперь уже глава Плотниковского сельского совета Косихинского района фиктивно трудоустроила на должность водителя человека, который даже не знал об этом. Его заработную плату чиновница присваивала. Кроме того, в бухгалтерию администрации района дама несколько раз предоставляла финансовые документы о вымышленных тратах.

В рамках возбужденного в отношении экс-главы сельсовета уголовного дела, ей вменятся хищение 68 114 рублей. Окончательную оценку действиям дамы даст суд.

Косихинский район

Алтайская правда