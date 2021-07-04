Горняк22: В Рубцовском районе полицейские раскрыли кражу электродвигателей с предприятия

Двое молодых жителей Рубцовска приехали на автомобиле на станцию Мамонтово Рубцовского района. Поздним вечером проникли в помещение законсервированного завода.

Более 10 электродвигателей и комплектующие части они забрали с транспортерной ленты. Сдали «трофеи» в один из пунктов приема металла Рубцовска за 17 тысяч рублей.

Директор цеха, заметив пропажу, обратился с заявлением в полицию. Причиненный материальный ущерб составил 372 тысячи рублей. Личности злоумышленников были установлены быстро. Как выяснилось, ранее они уже были судимы за кражи.

Рубцовский район

Алтайская правда