Горняк22: Экс-глава сельсовета в Алтайском крае осужден за мошенничество

Суд признал виновным бывшего главу сельсовета в Тальменском районе, который в 2017 году обманным путем решил приобрести земельный участок. Земля располагалась в границах муниципального образования.

Как сообщает Следственный комитет РФ по краю, глава изготовил подложную выписку из похозяйственной книги, которая давала право на собственность земли его сестре. С этим фиктивным документом женщина зарегистрировала право собственности на участок 4000 кв.м. в Росреестре. Ущерб муниципальному образованию превысил 360 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в мошенничестве, наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.

Тальменский район

Алтайская правда