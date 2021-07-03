Горняк22: В СКР передано уголовное дело о ДТП с 4 погибшими в Михайловском районе

В следственные органы СКР по Алтайскому краю передано уголовное дело по факту ДТП в Михайловском районе. Авария, жертвами которой стали трое взрослых и подросток, произошла 29 июня.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 210 км дороги «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла — граница Новосибирской области». На встречной полосе столкнулись автомобили Honda Fit и «Лада Приора».

От полученных травм погибли два мужчины, женщина и 14-летний юноша. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Прокурором Михайловского района уголовное дело передано для дальнейшего расследования из органов внутренних дел. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить точные причины и обстоятельства случившегося», — рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Людмила Рязанцева.

Фото с сайта altai-krai.sledcom.ru

ДТП | Михайловский район

Алтайская правда