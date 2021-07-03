Горняк22: Глава одного из алтайских районов присвоил себе здание овощехранилища

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального образования Баевского района и местного жителя. Они присвоили себе здание районного овощехранилища.

На территории района находилось здание овощехранилища, которое фактически принадлежало Баевскому РАЙПО. Однако правоустанавливающих документов на него не было. Этим воспользовались глава района и его 50-летний знакомый.

Они решили приобрести обманным путем право собственности на овощехранилище. Глава района поручил подчиненным провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка и изготовить ряд документов. В результате право собственности на здание перешло к мужчине.

Таким образом, мошеннические действия нанесли Баевскому РАЙПО ущерб в размере более 1 млн 200 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Однако их доводы были опровергнуты собранными доказательствами. На их имущество наложен арест на сумму более 4 млн 700 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу, информирует СК по Алтайскому краю.

Баевский район

Алтайская правда