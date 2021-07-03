Горняк22: В Барнауле автомобиль провалился в большую яму

В Барнауле в дорожный провал попал автомобиль. Под землю у легковой машины ушел весь капот, и только открытая дверь задержала транспорт от полного погружения.

Происшествие произошло на улице Трактовой, пишет паблик «Инцидент Барнаул». Передняя часть машины вся ушла в дыру в асфальте.

Пользователи предположили, что, возможно, под этим местом проходит теплотрасса, которая давно не ремонтировалась. А может, грунт и асфальт просто размыли дожди, поэтому и образовался провал.

Как рассказали «Алтайской правде» в СГК, в этом месте проходит тепловая сеть. В результате опрессовки, которая сегодня здесь производится, образовалось повреждение. Вода подмыла грунт, что в результате спровоцировало провал асфальтового покрытия.

Пострадавших в результате инцидента нет, машина извлечена из провала.

Что касается ущерба, нанесенного автомобилю в результате инцидента, уточнили в СГК, то ответственность компании в подобных случаях застрахована. Уведомление уже направлено в страховую организацию.

В генерирующей компании призвали горожан быть внимательнее в период проведения гидравлических испытаний и обращать внимания на предупреждения, размещенные в опасных зонах.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда