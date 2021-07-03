ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Вынесен приговор жителю алтайского села, который изнасиловал свою маленькую внучку

Горняк22
18 часов Ago

Вынесен приговор 58-летнему жителю Зонального района. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В апреле 2020 года мужчина совершил в своем доме в одном из сел Зонального района насильственные действия сексуального характера в отношении своей 6-летней внучки. Спустя время девочка рассказала о случившемся  родителям, которые обратились в полицию.

В ходе расследования была установлено, что злоумышленник также изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери своих знакомых.

Мужчина своей вины не признал, утверждая, что потерпевшие его оговорили. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства, пишет СК по Алтайскому краю.  Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Зональный район 

Алтайская правда

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