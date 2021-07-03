ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Шипуново позарился на имущество заброшенной котельной, за что и поплатился

Горняк22
18 часов Ago

В дежурную часть отдела МВД России по Шипуновскому району с заявлением обратился главный инженер муниципального предприятия. Он сообщил, что кто-то, проникнув в котельную села Шипуново, похитил шесть фланцевых кранов, две задвижки и опорный узел от токарного станка.

Полицейские выявили злоумышленника в кратчайшие сроки. Им оказался  ранее судимый 30-летний сельчанин.

Мужчина знал, что котельная не функционирует уже в течение двух лет, и решил воспользоваться ситуацией. Поправить таким образом свое материальное положение. В помещение он влез через окно, повредив запорное устройство. Похищенное планировал сдать на металлолом, но не успел. Полицейские все это изъяли, и вернули владельцу. А вороватому сельчанину теперь придется ответить за кражу.

Шипуновский район 

Алтайская правда

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