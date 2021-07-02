Горняк22: Ухажер шантажировал интимными фото женщину в Алтайском крае

Друг по переписке жительницы одного из районов Алтайского края оказался вымогателем. Женщина позвала на помощь полицейских после того, как подверглась шантажу.

Дама обратилась в полицию с заявлением о том, что её шантажируют интимными фотографиями, которые она выслала собеседнику во время общения в Интернете.

Началось все с того, что 45-летняя дама зарегистрировалась на сайте знакомств и начала активную переписку с одним из пользователей. В какой-то момент не устояла перед просьбами поделиться фотографиями интимного характера, и отправила их виртуальному другу. После этого ей написал якобы неизвестный, который сообщил, что взломал её страницу, и завладел теми самыми кадрами. За то, чтобы сохранить их втайне, аноним потребовал 3 000 рублей. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность шантажиста. Получить деньги дамы хотел 28-летний барнаулец. Свою вину он признал, и сказал, что распространять фотоснимки не собирался, а рассчитывал лишь немного «заработать».

Алтайская правда