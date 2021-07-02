Горняк22: В Барнауле женщина несколько месяцев крала деньги у племянницы-сироты

Жительницу Барнаула, кравшую деньги у сироты-племянницы, признали виновной по двум эпизодам. Она осуждена на 2 года условно.

Женщина тайно похищала деньги с банковского счета своей несовершеннолетней племянницы. Будучи сиротой, девочка получала государственные выплаты на счёт банковской карты бабушки, которая взяла опекунство над внучкой после гибели своей дочери.

Тем временем вторая дочь женщины втайне привязала свой номер телефона к банковской карте и регулярно пользовалась деньгами племянницы. Возвращать деньги она не собиралась. Но после того как мать женщины заметила пропажу средств, все-таки вернула 88 тысяч рублей.

На этом, казалось бы, должно было все закончиться. Но женщина спустя время принялась за старое. Таким же путем ей удалось похитить еще 64 тысячи рублей. После обнаружения пропажи денег, бабушка девочки-сироты все-таки написала заявление в полицию на свою дочь.

Барнаул

Алтайская правда