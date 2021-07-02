Горняк22: Славгородец убил своего знакомого и вывез его тело на пустырь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Славгорода. Он обвиняется в убийстве своего знакомого.

В апреле 2021 года обвиняемый распивал алкоголь вместе с квартирантом у себя дома в Славгороде. После к ним присоединился еще один знакомый. Однако гость стал агрессивно себя вести и оскорблять хозяина нецензурной бранью. Тот в ответ разозлился и нанес обидчику ножевое ранение в грудную клетку. От раны потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина на тележке вывез тело погибшего на пустырь и скрылся.

В ходе следствия обвиняемый вину признал, пишет СК по Алтайскому краю. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости Славгорода

Алтайская правда