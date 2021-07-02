Горняк22: 38 тонн нелегального алкоголя изъяло ФСБ в Алтайском крае

Свыше 38 тонн спиртосодержащей продукции изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю из незаконного оборота. Сомнительного качества «горячительные» напитки предназначались для торговли в магазинах.

Первая партия была изъята в Барнауле. Более 15 тысяч литров алкоголя без соответствующей обязательной лицензии злоумышленники хранили в гаражном боксе в Октябрьском районе краевой столицы. Представляющая опасность для здоровья и жизни людей партия напитков оценивается на более чем 10,4 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 171.3 УК России, предусматривающей наказание за незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции в особо крупном размере.

Кроме того, как сообщает пресс-служба УФСБ России по краю, в Рубцовске был задержан большегруз, в котором находилось 23 тонны этилового спирта без соответствующей лицензии. Известно, что эта партия прибыла в Алтайский край из европейской части России. Она передана на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Барнаул | Новости Рубцовска

Алтайская правда