Горняк22: Жительница Барнаула перевела более тыс. рублей незнакомке для магического обряда

Фото Олег БОГДАНОВ

Жительница Барнаула лишилась 813 000 рублей. Как выяснилось, горожанка на протяжении года интересовалась магическими обрядами и ритуалами – надеялась, что с помощью эзотерики у нее получится удачно продать квартиру. В социальной сети нашла аккаунт женщины, обещавшей решить любые проблемы. Дамы стали переписываться…

Когда хозяйка квартиры нашла покупателей и сделка состоялась, то она связала это с советами гадалки. Женщина сообщила хорошую новость ясновидящей. И та сказала, что полученные деньги от продажи жилья якобы необходимо «очистить» от негативной энергетики. Для этого перечислить ей, а после обряда экстрасенс пообещала деньги вернуть.

Послушав гадалку, женщина сделала 15 переводов различными суммами на ее карту. Однако прошло достаточно долгое время, а ясновидящая никаким образом не давала о себе знать. Не выдержав, дама позвонила ей и узнала о якобы плохом самочувствии, в связи с чем разговор отложила. А когда вновь попыталась связаться с гадалкой, то на звонок ответил неизвестный мужчина и сообщил о ее кончине. Женщина поняла, что отдала свои деньги аферистке…

Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества в крупном размере.

Барнаул

Алтайская правда