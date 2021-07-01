Горняк22: Пассажирский автобус выехал на тротуар и снес столб в Барнауле

Серьезная авария произошла утром 30 июня на площади Спартака в Барнауле Пассажирский автобус выехал на тротуар, сшиб железобетонной столб и врезался в ограду.

Транспортные средство получило очень серьезные повреждения, а столб накренился. Номер маршрута на автобусе разглядеть не удалось. Но, по словам очевидцев, рядом лежала табличка 118.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в результате ДТП с автобусом никто не пострадал. Пассажиров в салоне не было.

Фото из паблика «Инцидент Барнаул»

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Алтайская правда