ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажирский автобус выехал на тротуар и снес столб в Барнауле

Горняк22
17 часов Ago

Серьезная авария произошла утром 30 июня на площади Спартака в Барнауле Пассажирский автобус выехал на тротуар, сшиб железобетонной столб и врезался в ограду.

Транспортные средство получило очень серьезные повреждения, а столб накренился. Номер маршрута на автобусе разглядеть не удалось. Но, по словам очевидцев, рядом лежала табличка 118.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в результате ДТП с автобусом никто не пострадал. Пассажиров в салоне не было.

Фото из паблика «Инцидент Барнаул»

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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