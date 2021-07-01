Горняк22: Алтайские полицейские раскрыли аферу новосибирского колл-центра

ГУ МВД России по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новосибирской области. Мошенники звонили по телефону людям, представлялись сотрудниками банка. Под предлогом выдачи кредита, похищали деньги своих жертв.

Следствию известно, что мнимые работники банка в возрасте от 20 до 25 лет организовали в Новосибирске колл-центр в арендованном офисе. Мошенники искали в сети номера телефонов. Звонили наугад и сообщали, что людям одобрен кредит. После подписания фальшивых кредитных документов, брали предоплату и не возвращали ее.

При обыске офиса правоохранители нашли сим-карты, деньги, сотовые телефоны, компьютерную технику и документы.

Всего мошенникам удалось таким путем обмануть четырех человек из Алтайского края, Свердловской, Оренбургской и Саратовской областей. В общей сложности похищено 47 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) направлено в Туринский районный суд Свердловской области. Согласно этой статье, мошенникам из Новосибирска грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Алтайская правда