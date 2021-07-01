Горняк22: Суд не поверил в самооборону бийчанина, убившего знакомого

По приговору суда апелляционной инстанции Алтайского краевого суда на 9 лет 6 месяцев отправится в колонию строгого режима 47-летний житель Бийска. Мужчина признан виновным в умышленном убийстве.

Как рассказала «Алтайской правде» прокурор апелляционного отдела прокуратуры края Олеся Банщинкова, осужденный убил своего знакомого во время застолья в садоводстве «Текстильщик-1». Затем закопал его тело на участке. Это произошло в августе 2019 года.

Погибший долгое время считался без вести пропавшим. Родственники безуспешно искали его. Бывшая супруга приехала в его садовый домик и увидела, что там, судя по обстановке, уже давно никто не живет. А сумка, с которой бывший супруг приехал из Новокузнецка, так и не разобрана. Тогда женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правопорядка выяснили – убил мужчину его знакомый. Тот признался, что вместе они угощались крепкими напитками, потом поссорились. И якобы собутыльник первым схватился за нож. Но оппонент развернул его руку с ножом и ударил в шею. Так он сумел сделать, поскольку обладает навыками рукопашного боя.

Суд первой инстанции согласился с доводами и назначил ему 1 год 2 месяца за превышение пределов необходимой обороны. Но после протеста прокуратуры приговор был пересмотрен.

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Алтайская правда