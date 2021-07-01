ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаульского бизнесмена осудили за мошенничество с займом

Горняк22
17 часов Ago

Фото Олег БОГДАНОВ

Суд поставил точку в истории, которая началась в январе 2017 года. Директор одного из барнаульских обществ с ограниченной ответственностью и его знакомый заключили между собой договор беспроцентного займа на сумму 3 миллиона рублей.

Заемщик исполнил свои обязательства в срок — через два месяца бизнесмену вернули заемные деньги. А в мае 2018 года предприимчивый бизнесмен составил подложный договор займа и начал через суд требовать несуществующий долг со своего знакомого.

После проведения судебной экспертизы бизнесмену было отказано в удовлетворении требований. Суд признал его виновным в фальсификации доказательств. Бизнесмену вынесли приговор — 4 года лишения свободы условно со штрафом в 350 тысяч рублей.

Барнаул 

Алтайская правда

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