Горняк22: Барнаульского бизнесмена осудили за мошенничество с займом

Фото Олег БОГДАНОВ

Суд поставил точку в истории, которая началась в январе 2017 года. Директор одного из барнаульских обществ с ограниченной ответственностью и его знакомый заключили между собой договор беспроцентного займа на сумму 3 миллиона рублей.

Заемщик исполнил свои обязательства в срок — через два месяца бизнесмену вернули заемные деньги. А в мае 2018 года предприимчивый бизнесмен составил подложный договор займа и начал через суд требовать несуществующий долг со своего знакомого.

После проведения судебной экспертизы бизнесмену было отказано в удовлетворении требований. Суд признал его виновным в фальсификации доказательств. Бизнесмену вынесли приговор — 4 года лишения свободы условно со штрафом в 350 тысяч рублей.

Барнаул

Алтайская правда