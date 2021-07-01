Горняк22: В Барнауле будут судить мать, оставившую сына в квартире с открытым окном

В Барнауле перед судом предстанет мать, оставившая своего 2-летнего сына одного в квартире с открытым окном. Детали этого происшествия сообщили в региональном Следкоме.

30 апреля года женщина находилась в квартире месте со своим сыном. Мальчик уснул, а мать решила выйти из дома. Окно в квартире открыто.

Через некоторое время мальчик проснулся и стал искать маму. Он залез на подоконник открытого окна и просидел там длительное время, пока прохожие не увидели ребенка в окне третьего этажа. Они-то и вызвали полицейских и, возможно, предотвратили беду.

Малыш не получил серьезных травм, а вот мать осталась на время без ребенка. Органы опеки забрали ребенка из семьи. Мать обвиняют в оставлении в опасности (ст.125 УК РФ). Женщина свою вину полностью признала.

Барнаул

Алтайская правда