ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле будут судить мать, оставившую сына в квартире с открытым окном

Горняк22
17 часов Ago

В Барнауле перед судом предстанет мать, оставившая своего 2-летнего сына одного в квартире с открытым окном. Детали этого происшествия сообщили в региональном Следкоме.

30 апреля года женщина находилась в квартире месте со своим сыном. Мальчик уснул, а мать решила выйти из дома. Окно в квартире открыто.

Через некоторое время мальчик проснулся и стал искать маму. Он залез на подоконник открытого окна и просидел там длительное время, пока прохожие не увидели ребенка в окне третьего этажа. Они-то и вызвали полицейских и, возможно, предотвратили беду.

Малыш не получил серьезных травм, а вот мать осталась на время без ребенка. Органы опеки забрали ребенка из семьи. Мать обвиняют в оставлении в опасности (ст.125 УК РФ). Женщина свою вину полностью признала.

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Сергей Струченко: социальные и инфраструктурные темы, поднятые на прямой линии с президентом, актуальны для Барнаула

Катунь24: Сергей Струченко: социальные и инфраструктурные темы, поднятые на прямой линии с президентом, актуальны для Барнаула

Горняк22
17 часов Ago
Темы, касающиеся развития социальной и инфраструктурной составляющей России, о которых говорил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, невероятно...
Катунь24: Деву ожидает день огромных возможностей, а Рыбы почувствуют себя на коне. Гороскоп на 1 июля

Катунь24: Деву ожидает день огромных возможностей, а Рыбы почувствуют себя на коне. Гороскоп на 1 июля

Горняк22
17 часов Ago
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 июля. День дарит Овну огромный, практически безграничный потенциал! Главное для него – не упустить...

Читать по теме:

ВТОПЕ: