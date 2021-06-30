Горняк22: В Барнауле автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста на перекрестке

Место ДТП Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

По словам очевидцев, мальчик катился с горы и выехал на проезжую часть перед автомобилем вне зоны пешеходного перехода

Легковой автомобиль сбил подростка на велосипеде днем 29 июня в Барнауле. Информацию об этом «Толку» подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД города.

Инцидент произошел около 16.35 на пересечении улиц Челюскинцев и Мамонтова.

По данным ведомства, 36-летний водитель ВАЗ-2105 совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть на перекрестке.

По словам очевидцев, мальчик катился с горы и выехал на проезжую часть перед автомобилем вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали. По словам очевидцев, он был в сознании.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее «Толк» сообщал о том, что два взрослых и подросток погибли в ДТП на трассе Алтайского края.

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