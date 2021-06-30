Горняк22: Почему 30 июня – нехороший день и чего боялись предки на Руси

Деревья. Туман. Берег Фото: Pixabay

Последний день июня крестьяне считали нехорошим днем. Солнце в этот день «застаивается», появляются мороки, нечисть хочет погубить как можно больше людей

Что нельзя делать 30 июня по приметам

Крестьяне верили, что есть риск услышать голос, который просит огня или жалобно зовет:

«Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!»

Делать это ни в коем случае было нельзя под угрозой наступления мора.

30 июня запрещалось давать деньги в долг, потому что вместе со средствами ушел бы и достаток.

Детям запрещали рвать кувшинки. Родители боялись, что ребятишки утонут и станут духами.

Народные приметы на погоду и урожай

Душная погода на рассвете предвещает ненастный день.

Если 30 июня разразилась гроза, в этом году урожай будет богатым.

Багровое небо на закате – к перемене погоды в худшую сторону.

Вечером засияла радуга – это примета хорошей погоды.

Красный полумесяц обещает дождь.

Воробьи нахохлились – к сильному дождю.

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